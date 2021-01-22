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суббота, 23 января 2021 06:12

"Малиновский не играет в командный футбол"

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&quot;Малиновский не играет в командный футбол&quot;
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Игрок сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский никак не может стать стабильным в "Аталанте".

Несмотря на возможный уход конкурента Алехандро Гомеса, дела украинца не идут лучшим образом. Журналист Ua-Football. com Леон Вургафт рассказал о проблемах Руслана в Италии.

"Ссора главного тренера Джан Пьеро Гасперини с главной звездой команды Гомесом предоставила именно Малиновскому уникальный шанс. Его при покупке полтора года назад называли "вице-Гомесом", его преемником. Из всех игроков "Аталанты" именно он хотя бы отдалённо, но приближается к аргентинцу по стилю. По дриблингу не хуже, по ударам по воротам даже лучше. Разумеется, лучше и по физическим данным. И за последние сорок дней он получил пять выходов в стартовом составе и ещё три выхода на замену по 25-30 минут. Очень неплохо. Жаловаться не следует.

Жаловаться следует на игру украинца. Он слишком увлекается дриблингом, начинает его слишком рано.

Жаловаться следует непосредственно на игру украинца. Он слишком увлекается дриблингом, начинает его слишком рано. Его уже изучили и прикрывают вдвоём. Прикрывают и удары, тем более, что он часто пытается переложить мяч на свою сильную левую ногу, на чём теряет драгоценное время. Ну а по острым, умным передачам он к Гомесу и не приближается. А их от него ожидают, ставя под двумя главными игроками атаки. Как результат - за эти сорок дней у очень важного атакующего полузащитника лишь один гол и один ассист. При том, что команда забила 25. Ужасный процент.

Можно заявить, что Руслан сейчас не играет в командный футбол, редко замечает партнёров по команде".

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Полную версию материала о "Аталанту" читайте в журнале "Страна" от 28-го января

Автор: Сергей Тищенко
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