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Луческу потерял своего главного помощника

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Луческу потерял своего главного помощника
Диего Лонго не задержался в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Итальянский тренер 44-летний Диего Лонго покинул киевское "Динамо". Причиной стали семейные обстоятельства. Итальянец не смог перевести свою семью в Киев. Ассистент Мирчи Луческу задержался в Украине только 5 месяцев. В тренерском штабе он отвечал за физическую подготовку игроков и видеоанализ соперников.

После прихода Луческу на пост наставника "Динамо" стало понятно, что он должен сформировать новый профессиональный тренерский штаб. Одной из самых больших проблем последних сезонов были травмы и физическая подготовка игроков. "Динамо" стабильно не могло надеяться на всей своих лучших футболистов и физически не выдерживали полный матч.

Луческу решил пригласить своего давнего помощника Карло Николини, который работал с румынский наставником в "Шахтере", "Зените" и сборной Турции. Итальянский тренер не принял предложение от "Динамо" и впоследствии вернулся в "Шахтер", где получил административную работу.

Нужно было как-то спасать ситуацию. Команда уже должна была начать подготовку к новому сезону. Роль специалиста по физической подготовке здесь ключевая. На помощь пришел сын Луческу Разван, который отдал тренера из своего штаба. Луческу-младший и Лонго работали "Рапиде", сборной Румынии, ПАОК, "Аль-Хиляль". Они познакомились во время учебы в Италии и уже дальше начали работать вместе.

Даже "стеклянный" Виктор Цыганков прошел первую часть сезона без всяких проблем. Хотя ему редко удавалось сыграть 4-5 полных матчей

Приглашение Лонго абсолютного себя оправдало. Его роль в успешной первой части сезона довольно значительна. "Динамо" преодолело проблему травм. Несмотря на то, что команда играла почти всегда два раза в неделю. Даже "стеклянный" Виктор Цыганков прошел первую часть сезона без всяких проблем. Хотя ему редко удавалось сыграть 4-5 полных матчей. Команда научилась проводить полный матч без провалов с физикой, когда игроков на время просто останавливались. В тактическом плане киевляне были готовы к сильным и слабым сторонам соперника. Понимая, как нужно играть против каждой команды.

Лонго - уже готовый, сформированный специалист, который готов давать результаты своей работы сразу в отличие от Олега Гусева, или Огнена Вукоевича, которые только формируются как тренеры, перенимают опыт. Эмил Карас больше играет роль переводчика.

Заменить Лонго в "Динамо" будет крайне трудно. Итальянец за 5 месяцев своей работы уже изучил имеющихся футболистов. Смог найти подход даже к таким тонким личностей, как Цыганков. Он знал требования Луческу, потому что работал с его сыном. Любой другой тренер потребует время на знакомство с командой и понимания требований наставника. Знакомство пройдет в то время, когда футболисты должны закладывать функциональную подготовку на целый год. Во второй половине "Динамо" предстоит борьба за золотые награды и желание зайти далеко в Лиге Европы.

Понятно, что Луческу - главная фигура в тренерской работе. Но каждое наставник должен обладать хорошими ассистентами для полноценной работы. Тренер может работать над тактикой, психологией, изучать соперников, но вот физическая готовить игроков занимается отдельный специалист по современным и индивидуальным подходам работы. Потеря Лонго станет серьезным ударом для всей системы работы тренерского штаба и серьезным ударом по перспективам команды.

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Киевское "Динамо" выходит из отпуска 11 января. 15-го января начнут двухнедельный сбор в ОАЭ, а 29-го отправятся на второй сбор в Турцию.

Автор: Сергей Тищенко
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