Луческу обыграл Реброва в его стиле

Денис Попов забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 6-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцарош" - 1:0. Что нужно знать о матче?

Команды не имели кадровых проблем. Оба наставника могли рассчитывать на сильнейших игроков. Единственным исключением стал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который восстанавливается от травмы. Киевляне уже привыкли к его отсутствию.

"Ференцварош" играл первым номером. Гостям нужно было забивать. Команда Сергея Реброва владела инициативой, высоко прессинговала соперника. Мирча Луческу избрал тактику ожидания. Хозяева не форсировали события на поле. При потере мяча сразу возвращались на свою половину поля. Максимально забирали любое пространство для соперника.

"Динамо" проиграло середину поля. У хозяев поля абсолютно ничего не получалось в полузащите. Не удавалось комбинировать. При прессинге от соперника возникало много ошибок. Николай Шапаренко имел персональную опеку. Сергей Сидорчук и Денис Гармаш много ошибались в передачах и были скованы риском получения карточек.

Украинцы "Ференцвароша" провели по-разному матч. Александр Зубров был одним из самых активных игроков на поле. Брал инициативу на себя, пытался обострять. Игорь Харатин допустил ошибку, во время забитого мяча проиграв единоборство Денису Попову.

При потере мяча подопечные Луческу сразу возвращались на свою половину поля. Максимально забирая любое пространство для соперника

Арбитр мог назначить пенальти в ворота "Динамо". При ничейном счете мяч дважды попадал в руку игрока "Динамо" в своей штрафной, но шведский арбитр в обоих эпизодах не усмотрел нарушение правил. Эх

Игра завершилась после забитого мяча. Если при счете 0:0 Ференцварош" активно шел вперед и пытался давить, то после пропущенного гола команда Реброва опустила руки. Гости потеряли уверенность в себе и веру в положительный результат.

Динамовцы были пассивными в атаке. Первый момент у ворот соперника киевляне создали только после часа игры. Попов забил после стандарта. Вратарь "Ференцвароша" весь матч провел без работы.

Луческу переиграл Реброва его оружием. "Динамо" отдало инициативу сопернику, понимая, что игра первым номером является слабым местом "Ференцвароша". Гости фактически ничего не смогли серьезно создать у ворот Георгия Бущана ,имея полумоменты после ошибок динамовцев. Луческу сыграл в стиле, в котором обычно играет "Ференцварош". Наставник "Динамо", осознавая важность результата, максимально упростил игру.

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"Динамо" с 4 очками смогло занять 3 место в группе Лиги чемпионов и выйти в 1/16 Лиги Европы. Соперник определится в понедельник, 14 декабря.