Луческу объяснил, как он победил "Шахтёр"

Мирча Луческу тактически обыграл Каштру. Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу в Суперкубке Украины над "Шахтером" (3:1).

– Хорошая игра при тяжелой погоде. Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки "Шахтера" были очень хороши технически.

У нас отсутствовало несколько игроков, но те игроки, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали "Шахтер". В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю "Шахтеру" удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках.

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Мирча Луческу выиграл первый трофей с "Динамо" во втором официальном матче.