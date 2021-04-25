Луческу никуда не собирается из Киева

Луческу превзошел лучшие ожидания болельщиков. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о чемпионате Италии и возможном уходе из украинского клуба.

"Серия А лучше других чемпионатов развивает возрастных спортсменов. Имею в виду таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери, – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

"В 75 лет мне кажется, что я нахожусь в золотом веке, который, как я читал, находится между моими восьмым и седьмым десятками.

В Киеве и "Динамо" я чувствую себя прекрасно и переезжать не собираюсь".

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Мирча Луческу в свой первый год в "Динамо" вывел команду в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок, дошел до 1/8 финала Лиги Европы, пробился в финал Кубка Украины и стоит в шаге от первого чемпионства с "Динамо".