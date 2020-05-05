Луческу назвал тренера "Динамо" самым сложным оппонентом в тренерской карьере

Последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции. Фото: Reuters

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу считает Юрия Семина сложным соперником в тренерском противостоянии.

Луческу противостоял Семину в рамках матчей УПЛ "Динамо" - "Шахтер". Также наставники встречались в России, когда румын тренировал "Зенит", а экс-тренер "Динамо" работал в "Локомотиве".

"За 12 лет работы в Украине именно он был для меня самым сложным соперником, когда тренировал" Динамо ". Отношусь к нему с большим уважением", - цитирует Луческу Sport24.

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Мирча Луческу работал в "Шахтере" 12 лет. За это время выиграл Кубок УЕФА, 8 раз - УПЛ и 7 раз - Кубок Украины.