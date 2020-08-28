Луческу избавился от двух ненужных легионеров

Бенито успел сыграть за первую команду "Динамо" только 3 минуты. Фото: ФК "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо и Бенито будут выступать на правах аренды за донецкий "Олимпик".

Срок соглашения может составить от полугода до сезона, сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии footboom.com.

Футболисты присоединились к "Динамо" во время зимнего трансферного окна, но не смогли закрепиться в "Динамо". Оба футболиста не входят в планы Мирчи Луческу и вынуждены искать себе варианты для аренды.

Каргбо действует на позиции нападающего, а Бенито играет на левом фланге полузащиты. Интересы обоих игроков представляет Дмитрий Селюк, который работал с экс-звездой "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре.

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В 1-м туре УПЛ "Олимпик" разгромно уступил "Динамо" - 1:4.