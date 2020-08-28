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пятница, 28 августа 2020 13:41

Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" перейдет в "Зарю"

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Экс-форвард &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; перейдет в &quot;Зарю&quot;
Последние два года Александр Гладкий играл в Турции. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" 33-летний Александр Гладкий станет игроком луганской "Зари".

Опытный форвард подпишет контракт с клубом в ближайшее время, сообщает "Динамомания".

Последним клубом Гладкого был турецкий "Адана Демирспор", за который он в прошлом сезоне отметился тремя голами.

Форвард известен тем, что дважды защищал цвета "Шахтера" и полгода находился в "Динамо", где так и не смог закрепиться.

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Александр Гладкий выступал за "Металлист", ФК "Харьков", "Шахтер", "Динамо". "Днепр", "Карпаты", "Черноморец", "Ризеспор" и "Адама Демиспор". В активе футболиста 11 матчей за сборную Украины.

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