Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

29 июля главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу исполнилось 76 лет.

Карьеру игрока Луческу начал в 1963 году. Выступал за "Динамо" Бухарест, "Спортул", и "Корвинул", экс-игрок национальной сборной Румынии.

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Работал в "Шахтере" с 2004-го по 2016 год. Выигрывал с клубом восемь раз чемпионат Украины, шесть раз Кубок Украины, семь раз Суперкубок Украины и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Возглавлял миланский "Интер" и стамбульский "Галатасарай", с которым выиграл Суперкубок Европы.

С лета 2020-го работает в киевском "Динамо", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт румына с киевлянами действует до лета 2023 года.

1 августа "Динамо" стартует в новом чемпионе Украины матчем против "Вереса". Начало игры в 19:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Игроки "Динамо" получили отпуск после предсезонных сборов, которые длились больше месяца.