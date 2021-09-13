Луческу даст бразильцу "Динамо" время на адаптацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 675
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Просмотров: 927
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 2709
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1125
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 504
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 5697
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3951
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1638
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 4005
Фото
Все фото
5
7
5
10
8
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Видео
Все видео
"Бенфика" и "Бавария" запугивают "Динамо": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Бенфика" и "Бавария" запугивают "Динамо": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Показали, как молодой соперник жестоко нокаутировал легенду бокса
Показали, как молодой соперник жестоко нокаутировал легенду бокса
Завершил карьеру Гус Хиддинк — тренер, творивший чудеса из Кореей и Австралией
Завершил карьеру Гус Хиддинк — тренер, творивший чудеса из Кореей и Австралией
Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Санта-Клару" перед игрой с "Динамо"
Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Санта-Клару" перед игрой с "Динамо"
Гол Безуса признали лучшим в августе
Гол Безуса признали лучшим в августе
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2088
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2943
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18729
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2700
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1503
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 81
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
понедельник, 13 сентября 2021 18:45

Луческу даст бразильцу "Динамо" время на адаптацию

  Комментировать
Луческу даст бразильцу &quot;Динамо&quot; время на адаптацию
Луческу расскащал об адаптации бразильцев. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против "Бенфики". Его цитирует "Трибуна".

- Будете уделять внимание в защите именно Яремчуку?

– Там не один Яремчук в нападении. Там есть Рамуш, Нуньес, Сеферович. Все зависит от того, кого поставит главный тренер. Не знаю, кто будет из них играть. Это не так важно. Не знаю, поставит ли тренер "Бенфики" играть Яремчука в Украине против бывшей команды.

Что касается "Бенфики", у нее сейчас хороший период. Побеждают, лидируют в чемпионате Португалии, имеют классного тренера, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет. Его команды всегда борются за самые высокие места, чемпионство.

Он был во "Фламенго", если не ошибаюсь, выиграл чемпионат. Работал в "Аль-Хилале" – тоже успешно. В Португалии был "Спортинг". Вроде я не играл против него, но знаю хорошо по играм и нашим встречам в Ньоне, когда было совещание тренеров.

Нас ждет сложный матч, сложный соперник. Надеемся на помощь болельщиков. Ждем их в большом количестве. Играем против опытной команды. Почти все игроки имеют опыт матчей за лучшие клубы Европы. Большой опыт международных встреч, выступлений за сборную.

Можно упомянуть Вертонгена, Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Сеферовича. Наши игроки полны энтузиазма. Наши молодые футболисты хотят себя показать, хорошо играть за клуб. Если прошлый год у нас был первым после 5-летней паузы в ЛЧ, то в этом году хотим большего. Должны сделать шаг вперед в ЛЧ.

Нужна помощь болельщиков, чтобы толкали наших ребят, помогали добиться положительного результата.

- В каком состоянии Буяльский? Какое моральное состояние Караваева после критики Петракова за игру в обороне?

– Профессиональные футболисты обязаны переходить через сложные моменты. Каждый третий-четвертый день у них экзамен – матч. Футболисты должны психологически быть сильными. Кто думает о вчерашней встрече – у них нет никаких шансов в дальнейшем прогрессе. У Караваева нет никаких проблем.

По Буяльскому еще не принял решение. Он вчера провел первую тренировку в общей группе. Зная его характер, качества, если он будет играть, то на все 100%.

- Как проходит адаптация Витиньо и Шкурина?

– Ни один бразильский игрок не входит сразу. На адаптацию нужно время. Другая жизнь, менталитет. Ему нужно время. Ни один мой бразильский футболист сразу начинал играть. Может, за исключением Илсиньо, который был чуть постарше. В основном всем нужно было разное время на адаптацию.

Им нужно 15-20 минут на поле. Но нужно время и для адаптации к схеме игры. Они начинали играть не потому, что за них заплатили деньги, а потому что заслуживали. Игроки принимали мою философию.

Витиньо – молодой хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию. Его время придет.

Могу провести параллель. Когда я работал в "Шахтере", "Динамо" покупало хороших качественных футболистов. Но они играли 3-4 матча менее удачно – их сажали на скамейку. Это неправильно. Люди приезжают из другого континента, у них новая жизнь, связи, команда. Им нужно время на адаптацию. Тогда было неправильно, игроки терялись.

В "Шахтере" футболисты начинают играть на третий год, меняют друг друга. Но у каждого по-разному. Как правило, опытные футболисты решают исход матча. Это опыт, мастерство, адаптация к амбициям клуба.

Шкурину тоже нужно время. Но я доволен, как он играет, он динамичен. Ждем и возвращение Рамиреса, чтобы посмотреть, как он может помочь. До возвращения Беседина эти ребята должны работать в атаке как можно качественнее, – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кроме "Динамо", у Шевченко есть предложения из-за границы

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится завтра в Киеве. Кроме этих команд в группе также играют "Бавария" и "Барселона". С "Барселоной" "Динамо" играло в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу даст бразильцу "Динамо" время на адаптацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Расстреляли повстанческого командира

Скульптуру Давида мастер делал три года

Погиб министр обороны, который хотел захватить власть в стране

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 13698
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 10638
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 10593
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 9378
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 5688
Спорт
Как Петраков должен спасти Павелко
Как Петраков должен спасти Павелко
 Просмотров: 99
Маркевич прокомментировал ссору Малиновского и Петракова
Маркевич прокомментировал ссору Малиновского и Петракова Просмотров: 441
Кроме "Динамо", у Шевченко есть предложения из-за границы
Кроме "Динамо", у Шевченко есть предложения из-за границы Просмотров: 297
Вычислили скорость Роналду в первом матче за "Манчестер Юнайтед"
Вычислили скорость Роналду в первом матче за "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 333
Назвали настоящую причину конфликта Шевченко и Павелко
Назвали настоящую причину конфликта Шевченко и Павелко Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 195
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть