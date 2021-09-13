Луческу даст бразильцу "Динамо" время на адаптацию

Луческу расскащал об адаптации бразильцев. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против "Бенфики". Его цитирует "Трибуна".

- Будете уделять внимание в защите именно Яремчуку?

– Там не один Яремчук в нападении. Там есть Рамуш, Нуньес, Сеферович. Все зависит от того, кого поставит главный тренер. Не знаю, кто будет из них играть. Это не так важно. Не знаю, поставит ли тренер "Бенфики" играть Яремчука в Украине против бывшей команды.

Что касается "Бенфики", у нее сейчас хороший период. Побеждают, лидируют в чемпионате Португалии, имеют классного тренера, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет. Его команды всегда борются за самые высокие места, чемпионство.

Он был во "Фламенго", если не ошибаюсь, выиграл чемпионат. Работал в "Аль-Хилале" – тоже успешно. В Португалии был "Спортинг". Вроде я не играл против него, но знаю хорошо по играм и нашим встречам в Ньоне, когда было совещание тренеров.

Нас ждет сложный матч, сложный соперник. Надеемся на помощь болельщиков. Ждем их в большом количестве. Играем против опытной команды. Почти все игроки имеют опыт матчей за лучшие клубы Европы. Большой опыт международных встреч, выступлений за сборную.

Можно упомянуть Вертонгена, Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Сеферовича. Наши игроки полны энтузиазма. Наши молодые футболисты хотят себя показать, хорошо играть за клуб. Если прошлый год у нас был первым после 5-летней паузы в ЛЧ, то в этом году хотим большего. Должны сделать шаг вперед в ЛЧ.

Нужна помощь болельщиков, чтобы толкали наших ребят, помогали добиться положительного результата.

- В каком состоянии Буяльский? Какое моральное состояние Караваева после критики Петракова за игру в обороне?

– Профессиональные футболисты обязаны переходить через сложные моменты. Каждый третий-четвертый день у них экзамен – матч. Футболисты должны психологически быть сильными. Кто думает о вчерашней встрече – у них нет никаких шансов в дальнейшем прогрессе. У Караваева нет никаких проблем.

По Буяльскому еще не принял решение. Он вчера провел первую тренировку в общей группе. Зная его характер, качества, если он будет играть, то на все 100%.

- Как проходит адаптация Витиньо и Шкурина?

– Ни один бразильский игрок не входит сразу. На адаптацию нужно время. Другая жизнь, менталитет. Ему нужно время. Ни один мой бразильский футболист сразу начинал играть. Может, за исключением Илсиньо, который был чуть постарше. В основном всем нужно было разное время на адаптацию.

Им нужно 15-20 минут на поле. Но нужно время и для адаптации к схеме игры. Они начинали играть не потому, что за них заплатили деньги, а потому что заслуживали. Игроки принимали мою философию.

Витиньо – молодой хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию. Его время придет.

Могу провести параллель. Когда я работал в "Шахтере", "Динамо" покупало хороших качественных футболистов. Но они играли 3-4 матча менее удачно – их сажали на скамейку. Это неправильно. Люди приезжают из другого континента, у них новая жизнь, связи, команда. Им нужно время на адаптацию. Тогда было неправильно, игроки терялись.

В "Шахтере" футболисты начинают играть на третий год, меняют друг друга. Но у каждого по-разному. Как правило, опытные футболисты решают исход матча. Это опыт, мастерство, адаптация к амбициям клуба.

Шкурину тоже нужно время. Но я доволен, как он играет, он динамичен. Ждем и возвращение Рамиреса, чтобы посмотреть, как он может помочь. До возвращения Беседина эти ребята должны работать в атаке как можно качественнее, – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

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Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится завтра в Киеве. Кроме этих команд в группе также играют "Бавария" и "Барселона". С "Барселоной" "Динамо" играло в прошлом году.