"Лопес с его отцом – два комики" – Ломаченко

Ломаченко ждет Лопеса в ринге

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) хочет поставить американского проспекта легкого веса Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО) на место:

"Лопес слишком много говорит, наговорил много плохого в мой адрес". Об этом пишет xsport.ua

"Знаете, он выглядит клоуном, как и его отец. Это два комика. Я хочу поставить их на место".

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Ломаченко уже заявлял, что у него есть несколько вопросов к Лопесу, который он хочет задать американцу в ринге.