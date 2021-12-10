Ломаченко рассмешил Комми во время дуэли взглядов

Василий Ломаченко и Ричард Комми. Фото: Instagram.com/toprank

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция перед боем между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Боксеры провели дуэль взглядов и пообщались со СМИ, сообщает УНИАН.

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В ходе дуэли взглядов Ломаченко что-то сказал Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.

Поединок украинца и ганца состоится в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву.

Для Ломаченко это будет 18-е сражение на профи-ринге. У него 15 побед при двух поражениях. У Комми – 30 побед при трех поражениях.