Ломаченко рассказал, почему не смог победить Лопеса

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу решением судей. Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу том, что боксировал с травмированным плечом.

Ломаченко рассказал, что из-за проблем со здоровьем потерял свою скорость.

"Не могу отдать должное Лопесу, потому что он дрался так, как я и думал. И я был готов к бою. В первой части из-за проблем с плечом я был довольно медленным, но ни один удар меня реально не пробил. Во втором раунде я почувствовал небольшие проблемы с плечом. Поэтому взял небольшую паузу в 3 и 4 раундах, но затем пошел в атаку.

Сказал себе: как будет, так и будет. Если плечо окончательно травмируется, то так и будет. Перед 12-м раундом мне в углу сказали, что я проиграю", - сказал Ломаченко в комментарии Ring TV.

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В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаенко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпионат мира в легком весе. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу.