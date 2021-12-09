Ломаченко рассказал о своей цели в боксе

Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: ESPNRingside

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Он потерял такую ​​возможность, когда проиграл Теофимо Лопесу решением судей.

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"Все зависит от меня и отца. Он научил меня всему, что я умею в боксе. Конечно, важную роль играет вся команда, которая готовит меня к бою.

У меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Я верю только в Бога. Если Бог даст мне второй шанс, я им воспользуюсь", - сказал боксер в комментарии канал VENUM.

Ломаченко был чемпионом мира в легком весе, обладая титулами WBA и WBO. Проиграл их в поединке против Теофимо Лопеса, состоявшемся в октябре 2020 года. Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийского боксера он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира.

11 декабря Василий Ломаченко выйдет на ринг против Ричарда Комми.