Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри

Ломаченко признался, что проводил спарринги с Усиком

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко рассказал, что ему было интересно однажды провести спарринг со своим кумом Александром Усиком.

Ломаченко также предположил, что смог бы продержаться около 5-6 раундов в поединке против Тайсона Фьюри.

"Однажды Усик приезжал в наш тренажерный зал в моем родном городе. Мы спарринговали больше по техническим моментам. Это интересно. Я был быстрее, поэтому легко уходил с дистанции. Но он больших размеров. Сколько бы я смог продержаться против Тайсона Фьюри? Раундов пять-шесть. Опять же – я быстрее, смог бы постоянно вокруг него крутиться. Но потом я бы устал, остановился и он бы ударил меня", – рассказал Ломаченко в интервью "William Hill".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лопес с его отцом – два комики" – Ломаченко

В последний раз Ломаченко боксировал 12 апреля в Лос-Анджелесе, когда нокаутировал британца Энтони Кроллу. Это была 13-я победа украинца в профи при одном поражении.