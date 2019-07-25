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четверг, 25 июля 2019 17:21

Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри

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Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри
Ломаченко признался, что проводил спарринги с Усиком

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко рассказал, что ему было интересно однажды провести спарринг со своим кумом Александром Усиком.

Ломаченко также предположил, что смог бы продержаться около 5-6 раундов в поединке против Тайсона Фьюри.

"Однажды Усик приезжал в наш тренажерный зал в моем родном городе. Мы спарринговали больше по техническим моментам. Это интересно. Я был быстрее, поэтому легко уходил с дистанции. Но он больших размеров. Сколько бы я смог продержаться против Тайсона Фьюри? Раундов пять-шесть. Опять же – я быстрее, смог бы постоянно вокруг него крутиться. Но потом я бы устал, остановился и он бы ударил меня", – рассказал Ломаченко в интервью "William Hill".

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В последний раз Ломаченко боксировал 12 апреля в Лос-Анджелесе, когда нокаутировал британца Энтони Кроллу. Это была 13-я победа украинца в профи при одном поражении.

https://www.obozrevatel.com
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