Ломаченко рассказал, когда проведет следующий бой

Василий Ломаченко проиграл последний бой. Фото: twitter.com/trboxing

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести следующий бой в апреле-мае 2021-го.

Ломаченко восстанавливается после травмы плеча, которую получил перед боем против Теофимо Лопеса.

"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До реабилитации осталось 3 недели. Следующий бой? Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не лентяй. Я всегда держу себя в форме", - цитирует Ломаченко The Ring.

Пока что ничего не известно о потенциальном сопернике украинского боксера.

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Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона американцу Теофимо Лопесу.