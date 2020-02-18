Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство 30 мая

Поединок пройдет по системе PPV, его будет транслировать телеканал ESPN. Фото: LIGA.net

Украинский боксер, франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство в легком весе с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

Бой состоится 30 мая в Нью-Йорке, в Мэдисон-сквер-гарден, сообщает LomUs в Instagram.

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Поединок пройдет по системе PPV, его будет транслировать телеканал ESPN.

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.

У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.

15 декабря 2019 года сообщалось, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко прокомментировал этот бой.