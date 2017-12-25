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понедельник, 25 декабря 2017 16:12

Ломаченко просит болельщиков помочь с выбором следующего соперника

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Ломаченко просит болельщиков помочь с выбором следующего соперника
Голосование по выбору следующего соперника Ломаченко продлится до 30 декабря

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) попросил у фанатов помощи в выборе следующего соперника. В своем Twitter украинец начал голосование, которое продлится до 30 декабря.

Среди предложенных Ломаченко соперников находятся:

чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт (32-1, 28 КО)
экс-чемпион IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО)
чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (43-3, 27 КО)
чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО)

На данный момент проголосовало уже больше 35 тысяч фанатов, большинство из них отдают свое предпочтение поединку против Гарсии или же против Дэвиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко назвали лучшим боксером мира

Ранее Василия Ломаченко признали лучшим боксером года в мире по версии авторитетного специализированного портала Boxing News 24. Украинец опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

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Дата
25
декабря

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