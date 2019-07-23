Ломаченко прокомментировал возможность проведения боя в Украине

Василий Ломаченко надеется, что однажды в Украине увидят его бой вживую

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал гипотетическое проведение одного из своих боев на территории Украины.

"Бой в Украине? У меня есть контракт с американской промоутерской компанией. Для меня это было бы очень интересно. Я верю и думаю, что многие люди хотели бы увидеть мой бой вживую. Но это не зависит от меня", - сказал Василий на пресс-конференции, отвечая на вопрос британских СМИ.

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Следующий Ломаченко состоится 31 августа на арене "О2" в Лондоне против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут стоять три чемпионских пояса легкого дивизиона, а также пояс журнала "The Ring".