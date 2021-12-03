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пятница, 03 декабря 2021 13:08

Ломаченко прокомментировал потерю Лопесом чемпионских поясов

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Ломаченко прокомментировал потерю Лопесом чемпионских поясов
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко прокомментировал поражение американца Теофимо Лопеса от австралийца Джорджа Камбососа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Для Ломаченко поражение Лопеса стало неожиданным, сообщает Sky Sports.

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"Перед поединком я давал Камбососу определенные шансы. Думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть, то есть. Это боксерская жизнь.

"Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боксе. Моя мотивация - стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, встречусь ли я с Камбососом. Хочу этот бой, но сейчас меня ждет бой 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Ричардом Комми. После этого боя я смогу говорить о своем будущем", - сказал украинец.

Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.
Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.

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Дата
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