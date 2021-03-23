Ломаченко отказался от поединка против Хайни

Украинский боксер Василий Ломаченко видломився от идеи боксировать с Девином Хейни.
Американский боксер проведет бой с Хорхе Линаресом, поэтому Ломаченко будет искать себе другого соперника.
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Я с Бобом Арумом (промоутер Ломаченко -Gazeta.ua) говорил по поводу этого боя, я просил организовать бой с Хейни.
Но потом я узнал, что уже является дата его боя с Линаресом и есть контракт на май. Мы ждать Девина не будем", - сказал Ломаченко в комментарии SNOWQUEENLA.
По словам промоутера украинского боксера Егиса Клиса, Ломаченко провести свой следующий бой в июле 2021 года.
18 октября 2020 Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу.
Ломаченко восстановился от операции на плече и набирает форму для проведения своего следующего поединка.
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