Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника

На "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, мощный 22-летний панчер Теофимо Лопес отобрал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе у 32-летнего ганийца Ричарда Комми. Американец победил соперника уже во втором раунде - техническим нокаутом. В апреле он станет соперником чемпиона мира по трем версиям в этом весе Василия Ломаченко. Победитель объединит четыре чемпионских титула и получит звание абсолютного чемпиона мира.

Теофимо Лопес уже длительное время вызывает на бой лидера дивизиона Василия Ломаченко. Вместе со своим отцом и тренером Теофимо Лопесом-старшим он много раз оскорбительно высказывался об украинце. Теперь в бою с добротным чемпионом Ричардом Комми он подтвердил свои чемпионские амбиции. И мегафайт с Ломаченко будет одним из самых крутых боксерских поединков 2020 года.

Мегафайт с Ломаченко будет одним из самых крутых боксерских поединков 2020 года

В бою Комми - Лопес ожидалась крутая драка примерно равных соперников. Но он вышел неожиданно коротким. Уже в начале второго раунда Лопес правым боковым в голову отправил в нокдаун чемпиона. Тот поднялся, но быстро был забит претендентом у канатов. Рефери вовремя остановил бой.

После объявления результата поединка в ринг поднялся Василий Ломаченко. Украинец, как и американец, выступают под эгидой одной промоутерской компании - "Top Rank" Боба Арума. Еще до боя было объявлено, что, если Лопес пройдет Комми, то в следующем поединке почти наверняка встретится с Ломаченко.

- Теофимо, добро пожаловать в клуб. До встречи в апреле! Тяжело что-то сказать по его выступлению, потому что это было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Это бокс, именно поэтому мы его и любим, - заявил самый титулованный в истории украинский боксер.

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Также уроженец Белгород-Днестровского поделился планами на 2020 год.

- Получить статус абсолютного чемпиона в легком весе, а затем организовать бой с Джервонтой Дэвисом. 28 декабря непобедимый американец проведет первый бой в легком весе - за вакантный титул WBA против кубинского ветерана Юриокиса Гамбоа.

Вскоре ожидаем официального объявления боя Ломаченко - Лопес.

В рамках вечера бокса в Нью-Йорке один из трех лучших боксеров современности американец Теренс Кроуфорд в зрелищном стиле победил техническим нокаутом в девятом раунде неуступчивого претендента из Литвы Эгидиюса Каваляускаса и третий защитил титул WBO в полусреднем весе.