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среда, 06 января 2021 11:09

Лобановский трижды создавал чудо-команды

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Лобановский трижды создавал чудо-команды
Валерий Лобановский 8 раз выигрывал чемпионат СССР. Фото Ефим Шаинский

Сегодня Валерию исполнилось бы 82 года.

Валерий Лобановский является самым успешным украинским тренером. Однако и в его биографии случались неудачи. Но после них он работал с еще большим рвением

Самым большим разочарованием стал сезон 1976 года. После выигрыша Кубка кубков и Суперкубка "Динамо" неожиданно посыпалось. Был проигран почти выигранный четвертьфинал Кубка чемпионов 1975-76 французскому "Сент-Этьену" - 2:0 и 0:3. Сборная СССР отдала путевку в финальную часть чемпионата Европы сборной Чехословакии - 0:2 и 1:1. Ставка была сделана на Олимпийские игры в Монреале, но и там произошло фиаско - проигрыш в полуфинале ГДР и лишь третье итоговое место. Закончилось все бунтом команды в июле 1976 года и отставкой Олега Базилевича.

Лобановский вместе с Базилевичем уверовали в свою тренировочную программу и не учли моральное истощение игроков. Эмоций на третий удачный сезон у игроков не хватило. Им было далеко в плане профессионализма до тренеров "Динамо".

Валерий Васильевич быстро разобрался в причинах и уже весной 1977 "Динамо" играло в первом в истории полуфинале Кубка чемпионов. Однако потенциал старой команды был исчерпан. Тренер взялся за построение новой. Были локальные успехи (два чемпионских звания 1980-81 годов), но в еврокубках "Динамо" неизменно проваливалось.

1983 году тренер ушел из команды. Ему поручили возглавить сборную СССР. При новом тренере Юрия Морозова динамовцы скатились с 2 места, которое они заняли в 1982-м, до 7 в 1983.

В следующем году Морозова уволили. Вернулся Лобановский, которого со скандалом выгнали из сборной после единственного поражения от Португалии - 0:1. Неважно, что гол Португалии был забит с пенальти, которого не было.

Однако возвращение Лобановского никаких дивидендов "Динамо" не принесло. Киевляне играли очень нестабильно и заняли лишь 10 место. При этом подопечные Лобановского в сезоне 1984-го дважды уступили заклятому врагу - "Спартаку".

Несмотря на провал, Лобановский остался в команде. Зимой 1985-го он озвучил цель на сезон - завершить сезон в тройке призеров и дойти до финала Кубка СССР.

Однако весной 1985-го вся советская пресса только и писала о "Динамо"

Однако весной 1985-го вся советская пресса только и писала о "Динамо". После 10 туров киевляне имели 7 побед, 2 ничьи и поражение от "Торпедо" и лидировал в чемпионате с 16 баллами. "Спартак" сыграл на матч больше и имел те же 16 очков. Встреча лидеров имела расставить все точки над "и".

Киевляне открыли счет уже на 12 мин. Блохин запустил по правому флангу дебютанта команды Яремчука, тот прострелил на линию штрафной, а Игорь Беланов востока загнал его под перекладину. Вратарь москвичей Ринат Дасаев едва успел поднять руки.

Во второй половине игры преимущество киевлян стала еще больше. После подачи Анатолия Демьяненко со штрафного Беланов на мгновение опередил опекуна Геннадия Морозова и неотразимо пробил головой - 2:0. Это был двухтысячный мяч "Динамо" в чемпионатах СССР.

"После счета 0:2 отыгрываться уже было некорректно", - подытожил матч тренер москвичей Константин Бесков.

"В той игре я понял, что в этом году" Динамо "будет чемпионом", - вспоминал впоследствии лучший игрок "Спартака" тех времен Федор Черенков.

Новая команда снова выиграла Кубок кубков и снова дошла до полуфинала Кубка чемпионов. Но за два года история повторилась - в 1987 было проиграно все, кроме Кубка СССР.

Третью и последнюю чудо-команду Валерий Васильевич создал в 1997 году. Игроки, которые не верили в свои силы после поражения от австрийского "Рапида" и швейцарского "Ксамакса", уже через год смогли побеждать "Барселону" и "Реал" и только удивление не позволило той команде выиграть Лигу чемпионов. Киевляне имели едва ли не самую прессу в Европе, а лидер той команды Андрей Шевченко впоследствии выиграет "Золотой мяч", как это делали его коллеги Олег Блохин и Игорь Беланов.

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В 2001-02 годах Валерий Васильевич стал создавать новую команду и точно создал бы ее, если бы не смерть.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
06
января

Лобановский трижды создавал чудо-команды

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