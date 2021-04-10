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суббота, 10 апреля 2021 19:49

"Ливерпуль" выиграл дома впервые за четыре месяца

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&quot;Ливерпуль&quot; выиграл дома впервые за четыре месяца
Юрген Клопп снова побеждает. Фото: Reuters

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Астон Виллу" — 2:1.

Эта победа стала для "красных" первой в АПЛ на домашнем стадионе "Энфилд Роуд" с 16 декабря — тогда подопечные Юргена Клоппа переиграли "Тоттэнхем" 2:1. После той встречи "Ливерпуль" провёл восемь игр на своём поле — дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений (все — подряд). До первого из них, от "Бёрнли" 21 января, действующий чемпион Англии не проигрывал на "Энфилде" с апреля 2017 года.

Счёт в сегодняшнем матче открыли гости — на 43-й минуте Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом. Сравнял счёт на 57-й минуте Мохамед Салах. Победный гол уже в добавленное время после длительной атаки с несколькими ударами забил Трент Александер-Арнольд, пробив в дальний угол с линии штрафной.

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В минувший вторник "Ливерпуль" проиграл "Реалу" первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов – 1:3. Два мяча забил бразилец Винисиус. Победитель этой пары встретится с победителем противостояния "Манчестер Сити" – "Боруссия".

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