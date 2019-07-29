"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение

Подопечные Клоппа разгромно проиграли прошлогоднему сопернику по Лиге чемпионов

"Ливерпуль" не имел аргументов против "Наполи" в товарищеской встрече.

"Наполи" уверенно начал поединок и уже на 17-й минуте праздновал взятие ворот, отличился Инсинье. После гола "Ливерпуль" не успел опомниться, как пропустил во второй раз.

После перерыва мерсисайдцы пытались отквитать хотя бы один мяч, но, вместо этого, неаполитанцы добили соперника третьим голом от Амина Юнеса. В итоге справедливая победа итальянцев над действующим триумфатором Лиги чемпионов.

"Наполи" - "Ливерпуль" - 3: 0

Голы: Инсинье, 17 Милик, 29 Юнес, 52

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В прошлом сезоне "Ливерпуль" получил серебряные награды чемпионата Англии и выиграл Лигу чемпионов.