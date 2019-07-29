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понедельник, 29 июля 2019 18:00

"Ливерпуль" подписал самого молодого игрока в истории АПЛ

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&quot;Ливерпуль&quot; подписал самого молодого игрока в истории АПЛ
Харви Эллиотт сыграл в АПЛ в 16 лет и 174 дня

"Ливерпуль" официально объявил о трансфере молодого игрока в истории АПЛ Харви Эллиотта.

Срок действия контракта между мерсисайдцев и юным футболистом не разглашается.

16-летний вингер стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ. В майском матче чемпионата Англии (играя за "Фулхэм") Эллиотт появился в игре против "Вулверхэмптон" в возрасте 16 лет и 30 дней.

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А в сентябре прошлого года юный полузащитник сыграл за "Фулхэм" в Кубке Лиги, когда ему было всего 15 лет и 174 дня.

https://24tv.ua
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Дата
29
июля

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