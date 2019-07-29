"Ливерпуль" подписал самого молодого игрока в истории АПЛ

Харви Эллиотт сыграл в АПЛ в 16 лет и 174 дня

"Ливерпуль" официально объявил о трансфере молодого игрока в истории АПЛ Харви Эллиотта.

Срок действия контракта между мерсисайдцев и юным футболистом не разглашается.

16-летний вингер стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ. В майском матче чемпионата Англии (играя за "Фулхэм") Эллиотт появился в игре против "Вулверхэмптон" в возрасте 16 лет и 30 дней.

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А в сентябре прошлого года юный полузащитник сыграл за "Фулхэм" в Кубке Лиги, когда ему было всего 15 лет и 174 дня.