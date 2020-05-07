"Ливерпуль" хочет подписать экс-лидера "Динамо"

Домагой Віда може перебратися до одної із найкращих команд світу. Фото: ФК "Динамо"

Юрген Клопп хочет видеть бывшего защитника "Динамо" Домагоя Виду в "Ливерпуле",

Лидер АПЛ и действующий победитель Лиги чемпионов рассматривает 31-летнего хорвата как игрока ротации на позиции центрального защитника, сообщает Yeni Asir.

Юрген Клопп считает Виду приоритетным кандидатом на эту роль. Немецкий специалист следит за выступлениями ексгравця "Динамо" с момента Кубка мира-2018, когда Вида со сборной Хорватии дошел до финала турнира.

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Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" 5 лет. С начала 2018 перебрался в турецкий "Бешикташ" на правах свободного агента. Контракт хорвата с турецким клубом действует еще два года.