"Ливерпуль" хочет подписать экс-лидера "Динамо"

Юрген Клопп хочет видеть бывшего защитника "Динамо" Домагоя Виду в "Ливерпуле",
Лидер АПЛ и действующий победитель Лиги чемпионов рассматривает 31-летнего хорвата как игрока ротации на позиции центрального защитника, сообщает Yeni Asir.
Юрген Клопп считает Виду приоритетным кандидатом на эту роль. Немецкий специалист следит за выступлениями ексгравця "Динамо" с момента Кубка мира-2018, когда Вида со сборной Хорватии дошел до финала турнира.
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Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" 5 лет. С начала 2018 перебрался в турецкий "Бешикташ" на правах свободного агента. Контракт хорвата с турецким клубом действует еще два года.
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