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понедельник, 15 октября 2018 13:38

Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок

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Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок
Италия на последних секундах матча вырвала победу в Польше

Состоялись еще 7 матчей Лиги Наций УЕФА. Центральным матчем дня стал поединок Лиги А, между сборными Польши и Италии. На протяжении всего поединка преимуществом владели итальянцы. Но забить решающий мяч им удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Таким образом, поляки стали первой командой, которая точно вылетит в низшую лигу.

Лига А

Польша - Италия 0:1

Гол: Бираги 90 + 2

Лига B

Россия - Турция 2:0

Голы: Нойштедтер, 20 Черышев, 78

Лига С

Румыния - Сербия 0:0

Удаление: Тамас 45.

Нереализованный пенальти: Тадич 45 + 3

Израиль - Албания 2:0

Голы: Хамед 8, Саба 83.

Литва - Черногория 1:4

Голы: Мугост, 10 45 + 1 (пен), Копитович, 35, Зорич, 86 - Баравикас, 88

Лига D

Фарерские острова - Косово 1:1

Голы: Джонсен, 50 - Рашика, 9

Азербайджан - Мальта 1:1

Голы: Абдулаев, 53 - Мускат, 37.

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Сегодня состоятся следующие 7 матчей:

Исландия - Швейцария

Испания - Англия

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Финляндия - Греция

Эстония - Венгрия

Беларусь - Молдова

Люксембург - Сан-Марино

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