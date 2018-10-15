Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок

Состоялись еще 7 матчей Лиги Наций УЕФА. Центральным матчем дня стал поединок Лиги А, между сборными Польши и Италии. На протяжении всего поединка преимуществом владели итальянцы. Но забить решающий мяч им удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Таким образом, поляки стали первой командой, которая точно вылетит в низшую лигу.
Лига А
Польша - Италия 0:1
Гол: Бираги 90 + 2
Лига B
Россия - Турция 2:0
Голы: Нойштедтер, 20 Черышев, 78
Лига С
Румыния - Сербия 0:0
Удаление: Тамас 45.
Нереализованный пенальти: Тадич 45 + 3
Израиль - Албания 2:0
Голы: Хамед 8, Саба 83.
Литва - Черногория 1:4
Голы: Мугост, 10 45 + 1 (пен), Копитович, 35, Зорич, 86 - Баравикас, 88
Лига D
Фарерские острова - Косово 1:1
Голы: Джонсен, 50 - Рашика, 9
Азербайджан - Мальта 1:1
Голы: Абдулаев, 53 - Мускат, 37.
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Сегодня состоятся следующие 7 матчей:
Исландия - Швейцария
Испания - Англия
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Финляндия - Греция
Эстония - Венгрия
Беларусь - Молдова
Люксембург - Сан-Марино
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