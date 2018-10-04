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четверг, 04 октября 2018 11:48

Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня

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Лига чемпионов: &quot;Ливерпуль&quot; проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Неймар отметился хет-триком в матче против "Црвены Звезды"

Завершился второй тур Лиги чемпионов. Второй игровой день порадовал забитыми голами. В одном матче не была зафиксирована ничья, только победы - разгромные или минимальны.

Группа A

В этом квартете неожиданностей не произошло. Фавориты получили уверенные победы.

Боруссия Д - Монако - 3:0

Голы: Ларсен, 51, Алькасер, 72, Ройс, 90 + 2

Атлетико - Брюгге - 3: 1

Голы: Гризманн, 26, 67, Коке, 90 + 4 - Гронвельд, 39

Группа B

Один из самых результативных матчей дня состоялся в этой группе. "Барселона" на выезде устроила перестрелку с "Тоттенхэмом", завершившуюся победой "каталонцев". В другом матче группы "Интер" на выезде победил "ПСВ".

Тоттенхэм - Барселона - 2:4

Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутинью, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90

ПСВ - Интер - 1: 2

Голы: Росарио, 27 - Наингголан, 44, Икарди, 60

Группа C

Сенсацией можно назвать матч этой группы. Тут неожиданный не столько результат, сколько качество игры. "Ливерпуль" на выезде проиграл "Напаоли", проведя матч в атаке. "Мерсисайдцы" ни разу не попали в створ ворот "Наполи". Феерическая в начале сезона команда Юргена Клоппа дала сбой.

Наполи - Ливерпуль - 1: 0

Гол: Инсинье, 90

В другом матче группы "французы" камня на камне не оставили от "сербов".

ПСЖ - Црвена Звезда - 6: 1

Голы: Неймар, 20, 22, 82, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74

Группа D

Наименее результативная группа дня. 2 минимальные победы от фаворитов. "Порту" дома переиграл "Галатасарай", а "Шальке на выезде победил "Локомотив". Коноплянка отдал результативную передачу.

Порту - Галатасарай - 1:0

Гол: Марега, 49

Локомотив - Шальке - 0:1

Гол: Маккени, 88

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Сегодня состоится второй тур Лиги Европы. Gazeta.ua проведет онлайн трансляции 2 матчей украинских команд. Ворскла - Спортинг (20:00) и Яблонец - Динамо (22:00).

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