Лидер сборной Украины сыграл впервые за 9 месяцев

Андрей Ярмоленко окончательно восстановился от травмы

Андрей Ярмоленко вышел на поле впервые за 9 месяцев после травмы.

29-летний украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче с "АльтаХим". Ярмоленко вышел на поле во 2-м тайме.

"Несколько хороших первых касаний от Ярмо" - прокомментировал игру Андрея официальный твиттер "Вест Хэма".

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В последний раз Ярмоленко появлялся на поле в матче с "Тоттенхэмом" 20-го октября 2018-го. В этом поединке украинец получил тяжелую травму, которая надолго вывела его из строя.