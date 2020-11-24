Лидер "Шахтера" рискует не сыграть против "Боруссии" Менхенгладбах

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер "Шахтера" Тайсон рискует не сыграть в 4 туре Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

Бразильский футболист продолжает тренироваться индивидуально, сообщает официальный сайт "горняков".

В лазарете команды находятся Давид Хочолава и Дентиньо.

В общую группу вернулся Виктор Коваленко, Анатолий Трубин, Марлос и Валерий Бондарь.

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Матч между "Боруссией" и "Шахтером" состоится 25 ноября. Начало игры - в 19. 55.