Лидер "Шахтера" рискует не сыграть против "Боруссии" Менхенгладбах

Лидер "Шахтера" Тайсон рискует не сыграть в 4 туре Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.
Бразильский футболист продолжает тренироваться индивидуально, сообщает официальный сайт "горняков".
В лазарете команды находятся Давид Хочолава и Дентиньо.
В общую группу вернулся Виктор Коваленко, Анатолий Трубин, Марлос и Валерий Бондарь.
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Матч между "Боруссией" и "Шахтером" состоится 25 ноября. Начало игры - в 19. 55.
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