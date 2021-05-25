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вторник, 25 мая 2021 09:41

Лидер "Шахтера" рискует досрочно завершить карьеру

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Лидер &quot;Шахтера&quot; рискует досрочно завершить карьеру
Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" и игрок сборной Украины 31-летний Тарас Степаненко имеет хронические проблемы со здоровьем.

Полузащитник никак не может залечить травму колена, которая стала хронической, сообщает "ТаТоТаке".

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Футболист "горняков" страдает от проблем с хрящом в колене. Этот хрящ невозможно искусственно нарастить. Его повреждение может привести к досрочному завершению карьеры.

Вследствие подобного повреждения карьеру завершил Виталий Виценец. Также длительное время от такой травмы восстанавливается Максим Малышев (вне футбола уже три года. - Gazeta.ua).

В матче Украина - Бахрейн Степаненко получил удар в колено в первом и не вышел на поле после перерыва.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. К тому, защищал цвета "Металлурга" Запорожье.

А активе полузащитника 221 матч за первую команду "горняков" и 60 матчей за сборную Украины.

Во второй части прошлого сезона Степаненко пропустил почти два месяца из-за травмы колена.

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