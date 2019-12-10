Лидер Первой лиги уволил именитого тренера

Белорусский тренер Леонид Кучук работал в Первой лиге только полгода. Фото: из открытых источников

Белорусский тренер Леонид Кучук больше не является главным тренером лидера Первой лиги "Руха" с Винников.

Клуб поблагодарил 60-го тренеру за сотрудничество. С чем связано решение о разрыве контракта, пока неизвестно, сообщает "Футбол 24"

Кучук возглавил "Рух" в феврале 2019 года. Во главе команды наставник провел 32 официальных матча - 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений. После 19-ти туров Первой лиги 2019-1920. "Рух" лидирует в чемпионате, набрав 39 очков.

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Леонид Кучук известен своей работой в молдавском "Шерифе", киевском "Арсенале" и "Кубани" и московскому "Локомотиву",