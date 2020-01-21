Лидер "Динамо" получил травму на сборах в Турции

Беньямин Вербич получил травму в матче против "Нефтчи". Фото: ФК "Динамо"

Один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич получил травму на зимних сборах в Турции.

"В одном из моментов матча против "Нефтчи" Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней ", - сообщает сайт "Динамо"

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В текущем сезоне Беньямин Вербич провел 22 матча, в которых записал в свой актив 8 голов и 2 ассиста.