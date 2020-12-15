Лидер чемпионата Португалии хочет подписать Яремчука

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Португальский "Спортинг" заинтересован в услугах форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука.

Яремчук входит в список целей "Спортинга" на зимнее трансферное окно, сообщает A Bola.

Португальский гранд хочет усилить линию атаки, поэтому рассматривает вариант с переходом украинского нападающего.

Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн, его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Яремчук забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах за "Гент".

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После 9 туров чемпионата Португалии "Спортинг" идет на 1-м месте с отрывом от "Бенфики" на 2 очка.