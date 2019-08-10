Лидер "Брюгге" продлил контракт из клубом

"Брюгге" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Хансом Ванакеном до 2024 года.
Сообщает footboom.com
В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Бельгии, опередив украинца Руслана Малиновского.
Ванакен стал автором единственного гола в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", реализовав 11-метровый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" получил усиление перед матчем против "Динамо" в Киеве
Ответный поединок команд состоится 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:30.
×
Комментарии