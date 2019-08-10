Лидер "Брюгге" продлил контракт из клубом

Ванакена звали в "Аякс"

"Брюгге" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Хансом Ванакеном до 2024 года.



Сообщает footboom.com

В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Бельгии, опередив украинца Руслана Малиновского.

Ванакен стал автором единственного гола в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", реализовав 11-метровый.

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Ответный поединок команд состоится 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 20:30.