Лидер "Аталанты" определился с новым клубом

Алехандро Гомес 6 лет играл за "Аталанту". Фото: REUTERS

Аргентинский полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес станет игроком миланского "Интера".

Клубы ведут между собой переговоры по сумме трансфера за футболиста. сообщает Bergamo.corriere.it.

Игрок не сумел помириться с наставником клуба Джан Пьеро Гасперини. После такого скандала лидер клуба перестал попадать в заявку на матчи. Сейчас игрок и вообще тренируется отдельно от команды. Стороны так и не смогли завершить все мирно.

Игрок подписал личный контракт с "Интером" до лета 2023-го года. Зарплата аргентинца составит около €2.5 млн в год. Это сумма без учета бонусной системы, которая будет начисляться дополнительно.

"Аталанта" хочет заработать на продаже полузащитника от €8-12 миллионов. Но "Интер" хочет максимально сбросить цену.

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Алехандро Гомес в сезоне-2013/14 выступал за харьковский "Металлист". Летом 2014-го года перешел в итальянскую Серию А.