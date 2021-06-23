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среда, 23 июня 2021 22:01

Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро

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Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро
Роберт Левандовски является одним из лучших форвардов современности. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Швеции победила Польшу -3:2.

Что нужно знать об игре в Санкт-Петербурге?

Быстрый гол шведов. В начале матча Эмиль Форсбер воспользовался ошибкой защиты поляков и открыл счет.

Польша доминировала на поле. После пропущенного мяча команда Пауло Соузы вынуждена была раскрываться и идти вперед. Шведы играли от обороны.

Неудержимый Роберто Левандовский. Форвард "Баварии" оформил дубль и вернул свою команду в игру после проигрыша в два мяча в середине второго тайма.

Сборная Польши имела проблемы с позиционной атакой. Поляки могли предложить сопернику только силовой футбол с длинными передачами и фланговыми навесами. Все было очень предсказуемо и ожидаемо. Только мастерство Левандовского разрешения забивать мячи.

После пропущенного мяча команда Пауло Соузы вынуждена была раскрываться и идти вперед

Провал защиты поляков. Оборона сборной Польши сыграла очень небрежно. Все три мяча были пропускании после индивидуальный и тактических ошибок.

Шведам повезло. Быстрый гол позволил Швеции сыграть привычном закрытом стиле, отдав инициативу вперед. В конце матча шведы поймали соперника на желание вырвать победу.

Шведы помогли Украине. Победила Швеции позволила Украине выйти в 1/8 Евро. Команда Шевченко стала одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своей группе. Украинцы смогли обойти Словакию.

В другом матче группы Испания разгромила Польшу - 5:0.

Швеция выиграла группу с семью очками. Испания стала второй набрав пять пунктов. Словакия и Польша покидают Евро.

Сборная Швеции может стать соперником сборной Украины в матче 1/8 финала

Автор: Сергей Тищенко
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