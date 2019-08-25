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воскресенье, 25 августа 2019 10:37

Левандовский феерит. "Бавария" на выезде разгромила "Шальке"

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Левандовский феерит. &quot;Бавария&quot; на выезде разгромила &quot;Шальке&quot;
Левандовский забил пять мячей в двух турах

В матче второго тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила в гостях "Шальке 04" 3:0. Все мячи забил Роберт Левандовски.

Об этом пишет newsru.co.il

"Шальке 04": Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель (Сане, 59), Раман (Кутуджу, 51), Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Бургшталлер

"Бавария": Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез (Хави Мартинес, 77), Павар, Киммих, Мюллер (Перишич, 57), Гнабри (Коутинью, 57), Коман, Толиссо, Левандовски

"Бавария" была намного сильнее соперника, что и отражает счет на табло. Статистическое преимущество у гостей (67% владения мячом, по ударам в створ ворот 5:2, 4:3 по угловым). По воротам чаще били хозяева 9:8.

Первый опасный момент гости создали на 4-й минуте. Навес со штрафного. Левандовски эффектно пробил слету. Вратарь мяч поймал. На 17-й минуте после подачи углового Левандовски пробил головой. Нюбель сотворил чудо, парировав мяч. На 20-й минуте польский форвард реализовал пенальти 0:1.

В конце первого тайма "кобальтовые" ответили несколькими опасными атаками, но с завершающими ударами дело обстояло не лучшим образом.

На 50-й минуте Роберт Левандовски идеально пробил со штрафного 0:2.

На 63-й минуте Калиджури пробил со штрафного. Мяч попал в руку игрока, стоявшего в "стенке". Арбитр пенальти не назначил. Хозяева провели несколько опасных атак и были близки к тому, чтобы сократить отставание, но пропустили третий гол.

На 75-й минуте Роберт Левандовски принял мяч на линии штрафной и точно пробил в нижний угол 0:3.

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В первом туре "Бавария" дома не смогла победить "Герту" – 2:2

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Дата
25
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