"Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Атлетико" - 2:1.
В первом тайме была равная игра, команды создали не так много голевых моментов.
На старте второй половины встречи немецкая команда вышла вперед после точного удара Дани Ольмо. "Атлетико" отыгрался в середине второго тайма: Жоау Феликс реализовал пенальти, который сам и заработал.
За несколько минут до конца основного времени "РБ Лейпциг" забил победный мяч - Тайлер Адамс принес своей команде историческую победу.
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В полуфинале Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" сыграет против ПСЖ.
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