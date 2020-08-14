"Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

33-летний Юлиас Нагельсманн вывел "Лейпциг" в полуфинал ЛЧ. Фото: Reuters

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Атлетико" - 2:1.

В первом тайме была равная игра, команды создали не так много голевых моментов.

На старте второй половины встречи немецкая команда вышла вперед после точного удара Дани Ольмо. "Атлетико" отыгрался в середине второго тайма: Жоау Феликс реализовал пенальти, который сам и заработал.

За несколько минут до конца основного времени "РБ Лейпциг" забил победный мяч - Тайлер Адамс принес своей команде историческую победу.

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В полуфинале Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" сыграет против ПСЖ.