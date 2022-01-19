Легионер "Динамо" самовольно покинул лагерь клуба. Луческу готов его продать

Эрик Рамирес. Фото: ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не отправился на первый сбор с командой в Испанию.

Футболист находится в тренировочном лагере сборной Венесуэлы, информирует Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По данным источника, последствия такого личного решения футболиста можно будет увидеть в ближайшее время.

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"Луческу молча согласился и не настаивал. Учитывая осенние бесконечные перелеты Киев/Каракас/Киев, количество игровых минут Эрика в первом круге - можете сами делать выводы, насколько нужен теперь футболист Рамирес тренеру Луческу. И нужен ли.

По венесуэльцу "Динамо" открыто к предложениям уже этой зимой", - сообщается в канале.

Контракт Эрика Рамиреса с "Динамо" рассчитан до 2026 года. Футболист перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого клуба ДАК за 1,75 млн евро.