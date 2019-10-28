Легионер "Динамо" отказал двум европейским командам

Карлос Самбрано основном играет за дубль "Динамо". Фото: Динамомания

Перуанский защитник Карлос Самбрано не хочет покидать "Динамо", сообщает "Динамомания".

Самбрано отклонил два предложения от европейских клубов, поскольку хочет бороться за место в составе "Динамо". Семье Карлоса комфортно жить в Киеве, поэтому футболист не хочет менять команду.

Отмечается, что в обоих случаях клубы предлагали за перуанца сумму около полутора миллионов долларов.

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Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих. Вторую часть прошлого сезона 30-летний защитник провел на правах аренды в "Базеле".