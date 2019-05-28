Легенда "Милана" покинул административную должность в клубе

Леонардо решил покинуть пост спортивного директора "Милана" из-за неудачных результатов клуба.

Леонардо, который сейчас выполняет роль спортивного директора "Милана", покинет клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, уже завтра Леонардо напишет заявление об увольнении. Основная причина - несогласованность с исполнительным директором клуба.

Велики шансы, что новым спортивным директором клуба может стать Пауло Мальдини. Также неизвестна судьба Дженнаро Гаттузо, который может покинуть клуб.

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Напомним, что "Милан" занял 5 место в сезоне и не попал в Лигу чемпионов.