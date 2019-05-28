Легенда "Милана" покинул административную должность в клубе

Леонардо, который сейчас выполняет роль спортивного директора "Милана", покинет клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, уже завтра Леонардо напишет заявление об увольнении. Основная причина - несогласованность с исполнительным директором клуба.
Велики шансы, что новым спортивным директором клуба может стать Пауло Мальдини. Также неизвестна судьба Дженнаро Гаттузо, который может покинуть клуб.
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Напомним, что "Милан" занял 5 место в сезоне и не попал в Лигу чемпионов.
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