Легенда "Милана" имеет космические долги

Компания Кафу прогорела и теперь бразилец имеет большие долги

Легендарный бразильский защитник Кафу попал в долговую яму.

Бразильский суд конфисковал у экс-футболиста его имущество, среди которого были 5 объектов недвижимости, сообщает Marca.

Долговой кризис Кафу спровоцировала его компания Capi Penta International Player, которую он основал вместе с женой в 2004-м. Организация занималась продвижением карьер футболистов и различных спортсменов.

"Это моя проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, домов. Я хочу закрыть свои долги", - прокомментировал ситуацию Кафу.

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Напомним, Кафу известный своими выступлениями за "Милан" и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник - единственный игрок в истории, участвовавший в 3-х финалах ЧМ, два из которых Кафу выиграл (в 1994 и 2002-м).