Легенда "Динамо" 63-летний Бессонов приступил к защите Украины с автоматом в руках

Владимир Бессонов сейчас работает на админ должности в "Динамо". Фото: Dynamo.kiev.ua

Легенда "Динамо" 63-летний Владимир Бессонов готов отстаивать украинские земли с оружием в руках.

Бессонов записал обращение к украинцам с автоматом в руках и присоединился к территориальной обороне нашей страны от наступления оккупанта, сообщает паблик "Друзья Динамо".

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"Нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою родину и свои дома", – сказал Бессонов.

Бессонов выступал за "Динамо" с 1976 по 1990 годы. Также имеет опыт выступлений за "Металлист" и "Маккаби". Обладатель Кубка Кубков, шесть раз выигравший чемпионат СССР. Серебряный призер Евро-1988.