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вторник, 24 августа 2021 09:09

Легенда "Баварии" раскритиковал контракт Роналду

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Легенда &quot;Баварии&quot; раскритиковал контракт Роналду
Криштиано Роналду начал свой четвертый сезон в "Ювентусе". Фото: Reuters

Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня, высказал о ситуации с контрактом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Самая большая проблема в том, кто ещё может потянуть его зарплату? Ему платят € 70 млн, € 35 млн чистыми. Кто может это сделать? "ПСЖ"? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то cделать. Нам нужно четкое регулирование, потому что расходы снова растут и необходимо вмешательство, иначе футболу придется столкнуться с очень и очень трудными временами", — приводит слова Румменигге AS.

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Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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