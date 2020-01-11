"Лацио" победил "Наполи" благодаря курьезному мячу

В 18 матчах Серии А Чиро Иммобиле забил 20 мячей

В чемпионате Италии Лацио, который установил клубный рекорд выиграв девять матчей подряд в Серии А, принимал на своем поле Наполи. Неаполитанцы, в конце прошлого года сумели прервать безвыигрышную серию в чемпионате, но уже на старте 2020-го уступили Интеру и обосновались в середине турнирной таблицы.

Долгое время казалось, что счет так и не будет открыт, но на 82-й минуте произошел эпизод, который все изменил. Неаккуратные действия защиты и вратаря Наполи привели к тому, что Чиро Иммобиле забил свой очередной гол и принес важные три очка Лацио. Об этом пишет footballua.tv

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В чемпионате Италии Лацио делит первое место с "Интером" и "Ювентусом", но столичный клуб провел на одну игру больше.