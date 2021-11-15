"Квартиру можно купить, и не одну" - Гармаш рассказал о самом большом штрафе от Суркиса

Денис Гармаш выступает за "Динамо" более десяти лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины 31-летний Денис Гармаш рассказал, что терял большие деньги из-за красных и желтых карточек.

Если сосчитать все штрафы, то можно приобрести в Киеве не одну квартиру.

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"Часто ли платил штрафы за свои выходки на поле? Да, бывало. Если собрать все, то квартиру можно купить, и не одну.

После "Лацио", в частности, когда я получил вторую желтую карточку после финального свистка (1/8 финала Лиги Европы 2017/18 в Риме –Gazeta.ua). Тогда еще президент мне звонил и "напихал". Но я и так пропускал бы ответный матч из-за перебора желтых. Нормальная сумма была, приличная.

Впрочем, это не самый большой штраф в моей карьере. Какой был самый большой? Не скажу. Выше 100 тысяч долларов? Да. Это за год, можно сказать", – признался Гармаш в программе "BurBuzz".

Денис Гармаш выступает за первую команду "Динамо" с 2009 года. В составе киевлян провел 204 матча и забил 29 голов. Трижды выигрывал Кубок и чемпионат Украины. 2009 стал победителем молодежного Евро в составе сборной Украины. 19 ноября "Динамо" проведет матч 15-го тура УПЛ против "Черноморца". Отчет об игре читайте на нашем сайте.