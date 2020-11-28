Кустурица не видит в Роналдо личности

В Криштиано Роналду не видят личности. Фото Рейтер

Режиссер фильма "Марадона" Эмир Кустурица признался, что не планирует больше снимать фильмы о футболистах в будущем.

– Что я могу рассказать о Криштиану Роналду? Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность?

Что он может вам рассказать? Ничего, – заявил Кустурица.

В 2008 году состоялась премьера документального фильма Кустурицы о Диего Марадоне.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит название одного из смертных грехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда Роналду покинет "Ювентус"

В нем, в частности, рассказывается о борьбе Марадоны с наркотической зависимостью, его семье, дружбе с Уго Чавесом и Фиделем Кастро и голе в ворота сборной Англии на КМ-1986, который назвали "рукой Бога".