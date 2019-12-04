"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Эрвин Задор не вернулся в Венгрию. в США он воспитал будущего олимпийского чемпиона Марка Спитца

6 декабря 1956 года на Олимпийских играх в Мельбурне состоялся самый известный матч в истории водного поло – в полуфинале турнира сошлись сборные СССР и Венгрии.

За месяц до этого матча Советская армия подавила в Будапеште восстание против СССР. Поэтому противостояние команд в бассейне получилось предельно жёстким и вновь не обошлось без пролитой крови.

23 октября 1956 года тысячи демонстрантов, недовольных просоветским режимом, вышли на улицы Будапешта. Мирная демонстрация за несколько часов превратилась в вооружённое восстание: люди с оружием захватили редакцию и типографию центральной партийной газеты, склад оружия, патронный завод, один из вокзалов.

Обстановка накалялась, и Москва приказала ввести в Будапешт войска для подавления мятежа. Кровопролитные столкновения продолжались более двух недель и завершились 8 ноября. Восстание было подавлено. С венгерской стороны было убито три тысячи человек, ранено – около 20 тысяч. Потери Советской Армии составили порядка 700 человек убитыми и пропавшими без вести.

В такой обстановке венгерские спортсмены и готовились к соревнованиям Олимпиады в Мельбурне. Многие атлеты в Австралию не поехали, опасаясь за безопасность своих семей. А тем, кто всё-таки решился отправиться в Мельбурн, пришлось на автобусах ехать в Прагу – большинство авиарейсов из венгерской столицы было отменено.

Отправилась в Австралию и венгерская ватерпольная команда. Спортсмены купили в Мельбурне местные газеты и прочли о кровавом подавлении восстания. На церемонию открытия Олимпиады они вышли в траурных повязках.

Противостояния со сборной Советского Союза ждали не только в самой Венгрии, но и во всём мире, переживавшем пик Холодной войны. Подавление восстания происходило на глазах у всего мира. И СМИ не жалели красок, рассказывая о тех кровавых событиях. А в газетах СССР этой напряжённости будто бы никто и не замечал. Игроки советской сборной впоследствии рассказывали, что они, конечно, знали о событиях в Будапеште, но не придавали этому особого значения.

Сборная Советского Союза вышла в финальную шестёрку со второго места в квартете А, венгры выиграли группу В. Одержав ещё по две победы, команды приготовились сойтись в полуфинале.

Когда 6 декабря команды Венгрии и Советского Союза заходили в бассейн, трибуны были переполнены. В зал, вмещавший шесть тысяч человек, набилось около восьми тысяч, а билеты, продававшиеся обычно по два-три доллара, перепродавались по 30-40. Подавляющее большинство болельщиков желало победы венгерской команде.

"Мы решили вывести русских из себя, – много лет спустя вспоминал Эрвин Задор. – План был таков: мы играем, они дерутся". Венгры действительно играли здорово: отлично оборонялись и использовали свои шансы, так что во второй половине встречи вели со счётом 4:0.

Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след

Кто стал инициатором решающей драки между Валентином Прокоповым и Эрвином Зодаром, доподлинно неизвестно. Поэтому приведём воспоминания игроков обеих команд.

"Я увидел, как Прокопов ударил венгерского нападающего, – вспоминал Шляпин. – Думаю, что просто подплыть и ударить Прокопов не мог. Видимо, они обменялись ударами.

Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

"Я присматривал за Прокоповым на последних минутах, – рассказывал Задор. – Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же. Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку: поднял глаза, чтобы посмотреть, почему судья дал свисток. Мне не нужно было сводить глаз с Прокопова. Следующее, что я увидел, – как он выпрыгнул из воды и ударил меня в голову".

Удар Прокопова, вероятно, был не столько сильным, сколько точным – он пришёлся в правую бровь венгра и рассёк её. Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

Казалось, от рёва зрителей лопнут барабанные перепонки

Болельщики уже тогда неистовствовали, но решение судьи о замене Эрвина из-за его травмы вызвало настоящий взрыв. Зрители начали перелезать через ограждения, посыпать русских проклятиями и плевать в воду, в которой всё ещё находились игроки обеих команд.

"Стоило пострадавшему Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, началось что-то неописуемое. Казалось, от рёва лопнут барабанные перепонки. В нас полетело всё, что попадало разъярённым зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет", – вспоминал Борис Гойхман.

Судьи были вынуждены остановить матч и прибегнуть к помощи полиции, чтобы успокоить публику и дать возможность русским добраться до раздевалки. Поскольку встреча была остановлена при счёте 4:0 в пользу венгров и за минуту до её окончания, было принято решение установить этот результат в качестве итогового. Венгрия вышла в финал, а команде СССР предстояло сразиться только за третье место.

На следующее утро фотография Эрвина Зодара, выходящего из бассейна с окровавленным лицом, была на первых страницах всех газет мира. С лёгкой руки журналистов и появилось название матча, сохранившееся до сих пор, – "Кровь в бассейне".

Сборная Венгрии в финальном матче завоевала золотые медали Олимпиады, обыграв команду Югославии со счётом 2:1.

Сразу после окончания Олимпийских игр половина игроков венгерской ватерпольной сборной, включая и Задора, попросила политического убежища на западе и получила его. Эрвин впоследствии оказался единственным из той сборной, кто так и не вернулся на родину. Долгие годы он работал тренером по плаванию в США, и одним из его воспитанников был юный Марк Спитц.

Сборная Советского Союза в последнем матче олимпийского турнира обыграла немцев со счётом 6:4 и завоевала бронзовые награды турнира. Однако на родине команду встретили холодно. О матче СССР – Венгрия в газетах написали короткую заметку с одним только результатом, без описания драматических событий. Значки заслуженных спортсменов за третье место советским ватерполистам вручили лишь 46 лет спустя.

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Валентин Прокопов жив до сих пор. Ему 90 лет. Эрвин Задор умер в США в 2012 году.