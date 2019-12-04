"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 153
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4113
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6993
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19629
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6390
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
Бывший украинский футболист стал музыкантом
Бывший украинский футболист стал музыкантом
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6993
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2079
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2403
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6390
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 189
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 11:09

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

  Комментировать
&quot;Кровь в бассейне.&quot; Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
Эрвин Задор не вернулся в Венгрию. в США он воспитал будущего олимпийского чемпиона Марка Спитца

6 декабря 1956 года на Олимпийских играх в Мельбурне состоялся самый известный матч в истории водного поло – в полуфинале турнира сошлись сборные СССР и Венгрии.

За месяц до этого матча Советская армия подавила в Будапеште восстание против СССР. Поэтому противостояние команд в бассейне получилось предельно жёстким и вновь не обошлось без пролитой крови.

23 октября 1956 года тысячи демонстрантов, недовольных просоветским режимом, вышли на улицы Будапешта. Мирная демонстрация за несколько часов превратилась в вооружённое восстание: люди с оружием захватили редакцию и типографию центральной партийной газеты, склад оружия, патронный завод, один из вокзалов.

Обстановка накалялась, и Москва приказала ввести в Будапешт войска для подавления мятежа. Кровопролитные столкновения продолжались более двух недель и завершились 8 ноября. Восстание было подавлено. С венгерской стороны было убито три тысячи человек, ранено – около 20 тысяч. Потери Советской Армии составили порядка 700 человек убитыми и пропавшими без вести.

В такой обстановке венгерские спортсмены и готовились к соревнованиям Олимпиады в Мельбурне. Многие атлеты в Австралию не поехали, опасаясь за безопасность своих семей. А тем, кто всё-таки решился отправиться в Мельбурн, пришлось на автобусах ехать в Прагу – большинство авиарейсов из венгерской столицы было отменено.

Отправилась в Австралию и венгерская ватерпольная команда. Спортсмены купили в Мельбурне местные газеты и прочли о кровавом подавлении восстания. На церемонию открытия Олимпиады они вышли в траурных повязках.

Противостояния со сборной Советского Союза ждали не только в самой Венгрии, но и во всём мире, переживавшем пик Холодной войны. Подавление восстания происходило на глазах у всего мира. И СМИ не жалели красок, рассказывая о тех кровавых событиях. А в газетах СССР этой напряжённости будто бы никто и не замечал. Игроки советской сборной впоследствии рассказывали, что они, конечно, знали о событиях в Будапеште, но не придавали этому особого значения.

Сборная Советского Союза вышла в финальную шестёрку со второго места в квартете А, венгры выиграли группу В. Одержав ещё по две победы, команды приготовились сойтись в полуфинале.

Когда 6 декабря команды Венгрии и Советского Союза заходили в бассейн, трибуны были переполнены. В зал, вмещавший шесть тысяч человек, набилось около восьми тысяч, а билеты, продававшиеся обычно по два-три доллара, перепродавались по 30-40. Подавляющее большинство болельщиков желало победы венгерской команде.

"Мы решили вывести русских из себя, – много лет спустя вспоминал Эрвин Задор. – План был таков: мы играем, они дерутся". Венгры действительно играли здорово: отлично оборонялись и использовали свои шансы, так что во второй половине встречи вели со счётом 4:0.

Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след

Кто стал инициатором решающей драки между Валентином Прокоповым и Эрвином Зодаром, доподлинно неизвестно. Поэтому приведём воспоминания игроков обеих команд.

"Я увидел, как Прокопов ударил венгерского нападающего, – вспоминал Шляпин. – Думаю, что просто подплыть и ударить Прокопов не мог. Видимо, они обменялись ударами.

Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

"Я присматривал за Прокоповым на последних минутах, – рассказывал Задор. – Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же. Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку: поднял глаза, чтобы посмотреть, почему судья дал свисток. Мне не нужно было сводить глаз с Прокопова. Следующее, что я увидел, – как он выпрыгнул из воды и ударил меня в голову".

Удар Прокопова, вероятно, был не столько сильным, сколько точным – он пришёлся в правую бровь венгра и рассёк её. Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

Казалось, от рёва зрителей лопнут барабанные перепонки

Болельщики уже тогда неистовствовали, но решение судьи о замене Эрвина из-за его травмы вызвало настоящий взрыв. Зрители начали перелезать через ограждения, посыпать русских проклятиями и плевать в воду, в которой всё ещё находились игроки обеих команд.

"Стоило пострадавшему Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, началось что-то неописуемое. Казалось, от рёва лопнут барабанные перепонки. В нас полетело всё, что попадало разъярённым зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет", – вспоминал Борис Гойхман.

Судьи были вынуждены остановить матч и прибегнуть к помощи полиции, чтобы успокоить публику и дать возможность русским добраться до раздевалки. Поскольку встреча была остановлена при счёте 4:0 в пользу венгров и за минуту до её окончания, было принято решение установить этот результат в качестве итогового. Венгрия вышла в финал, а команде СССР предстояло сразиться только за третье место.

На следующее утро фотография Эрвина Зодара, выходящего из бассейна с окровавленным лицом, была на первых страницах всех газет мира. С лёгкой руки журналистов и появилось название матча, сохранившееся до сих пор, – "Кровь в бассейне".

Сборная Венгрии в финальном матче завоевала золотые медали Олимпиады, обыграв команду Югославии со счётом 2:1.

Сразу после окончания Олимпийских игр половина игроков венгерской ватерпольной сборной, включая и Задора, попросила политического убежища на западе и получила его. Эрвин впоследствии оказался единственным из той сборной, кто так и не вернулся на родину. Долгие годы он работал тренером по плаванию в США, и одним из его воспитанников был юный Марк Спитц.

Сборная Советского Союза в последнем матче олимпийского турнира обыграла немцев со счётом 6:4 и завоевала бронзовые награды турнира. Однако на родине команду встретили холодно. О матче СССР – Венгрия в газетах написали короткую заметку с одним только результатом, без описания драматических событий. Значки заслуженных спортсменов за третье место советским ватерполистам вручили лишь 46 лет спустя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Валентин Прокопов жив до сих пор. Ему 90 лет. Эрвин Задор умер в США в 2012 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 15291
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 13428
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 12501
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 6687
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
11
 Просмотров: 4653
Спорт
Ломаченко признали лучшим боксером года
Ломаченко признали лучшим боксером года Просмотров: 99
"Настоящий Роналдо – бразилец" – Ибрагимович
"Настоящий Роналдо – бразилец" – Ибрагимович Просмотров: 99
"Попов мог перейти в "Зарю" – Рафаилов
"Попов мог перейти в "Зарю" – Рафаилов Просмотров: 135
Скрипник считается фаворитом на должность тренера "Динамо"
Скрипник считается фаворитом на должность тренера "Динамо" Просмотров: 369
Как выглядит полуголый Арсен Венгер
Как выглядит полуголый Арсен Венгер Просмотров: 630
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 654
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua